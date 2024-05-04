Антипина Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Место жительства
1849
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Абрамова Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Абрамова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
03.06.1861
Дочь: Ананьина Акулина Ефимовна
Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно