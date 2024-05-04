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Антипина Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Антипин Стефан Ефимович

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Антипин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Антипин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Антипин Иосиф Ефимович

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Абрамова Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Абрамова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Антипин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1861

Дочь: Ананьина Акулина Ефимовна

Отец ребёнка: Антипин Ефим Васильевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Ефим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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