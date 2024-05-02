Абрамова (Антипина) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Антипина) Ирина Ефимовна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Антипин Ефим Васильевич

Мать: Антипина Матрона Петровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
24.05.1874

Муж: Абрамов Андрей Яковлевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1875

Сын: Абрамов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1877

Сын: Абрамов Борис Андреевич

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Абрамов Евфимий Андреевич

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Абрамов Савва Андреевич

Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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