Абрамова (Антипина) Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Антипин Ефим Васильевич
Бракосочетание
24.05.1874
Рождение ребёнка
26.09.1875
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.10.1877
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Абрамов Евфимий Андреевич
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1889
Отец ребёнка: Абрамов Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно