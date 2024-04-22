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Абрамов Андрей Яковлевич

Место рождения

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Абрамов Яков Прохорович

Мать: Абрамова Евдокия Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
24.05.1874

Жена: Абрамова Ирина Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1875

Сын: Абрамов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1877

Сын: Абрамов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Абрамов Евфимий Андреевич

Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Абрамов Савва Андреевич

Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна

Новое, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
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