Абрамов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Абрамов Яков Прохорович
Бракосочетание
24.05.1874
Жена: Абрамова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
26.09.1875
Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
24.10.1877
Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Абрамов Евфимий Андреевич
Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
01.10.1889
Мать ребёнка: Абрамова Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно