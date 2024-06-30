Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

24.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1861

Отец: Павлов Евдоким Иванович

Мать: Павлова (Абрамова) Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
12.11.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
04.02.1887

Муж: Антипин Иван Ефимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1888
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Антипин Иван Иванович

Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1891

Сын: Антипин Павел Иванович

Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1893

Дочь: Антипина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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