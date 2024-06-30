Антипина (Павлова) Фекла Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1861
Крещение
12.11.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
04.02.1887
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1888
Рождение ребёнка
07.01.1888
Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.11.1891
Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
17.09.1893
Дочь: Антипина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Антипин Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно