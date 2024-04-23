Павлов Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти14.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Павлов Иван Иванович
Мать: Павлова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павлов Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Жеребцова Марфа Евдокимовна
Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна
Рождение ребёнка
24.09.1861
Дочь: Антипина Фекла Евдокимовна
Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна
Смерть
14.05.1886
от чахотки