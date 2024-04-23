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Павлов Евдоким Иванович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

14.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Павлов Иван Иванович

Мать: Павлова Пелагея Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Павлова Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Павлов Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Жеребцова Марфа Евдокимовна

Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Павлов Марк Евдокимович

Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1861

Дочь: Антипина Фекла Евдокимовна

Мать ребёнка: Павлова Феврония Олимпиевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
14.05.1886
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
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