Павлов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти19.07.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Павлов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна
Смерть
19.07.1863
от чахотки