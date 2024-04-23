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Павлов Иван Иванович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

19.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Павлов Иван

Мать: не указана

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павлов Иоаким Иванович

Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1825

Сын: Павлов Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Павлов Михей Иванович

Мать ребёнка: Павлова Пелагея Ивановна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
19.07.1863
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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