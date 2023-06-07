Дик (Dyck) Пётр (Peter) Яковлевич / Якобович / Jacob
Место рожденияКрым
Дата рождения10.01.1848 ст.
Дата смерти24.12.1917 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848 ст.
Крым
Крым как место рождения указан в записях Ирмы Петровны, но в GranDMA указано, что до Крымской войны (1852-1856 гг) меннониты не селились в Крыму. В её же записях он Петрович, а судя по базе, его отец... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Дочь: Дик Зузанна Петровна
Мать ребёнка: Варкентин Елена Ароновна / Aron
Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Смерть
24.12.1917 ст.
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область