Дик (Dyck) Пётр (Peter) Яковлевич / Якобович / Jacob — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Dyck) Пётр (Peter) Яковлевич / Якобович / Jacob

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Место рождения

Крым

Дата рождения

10.01.1848 ст.

Дата смерти

24.12.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым
Крым как место рождения указан в записях Ирмы Петровны, но в GranDMA указано, что до Крымской войны (1852-1856 гг) меннониты не селились в Крыму. В её же записях он Петрович, а судя по базе, его отец... Показать все
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Дочь: Дик Зузанна Петровна

Мать ребёнка: Варкентин Елена Ароновна / Aron

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Смерть
24.12.1917 ст.
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
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