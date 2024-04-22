Дик (Dyck) Зузанна (Susanna) Петровна
Место рождения
Дата рождения26.10.1868 ст.
Дата смерти25.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1868 ст.
Бракосочетание
1892 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1895 ст.
Сын: Дик Пётр Иванович
Отец ребёнка: Дик Иван Борисович / Bernghard
Иммиграция
Около 1907
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
One report indicates that they lived in Siberia in the Pavlodar Settlement, a Mennonite settlement started in 1906 consisting of 12 villages. * судя по GranDMA (места рождения детей), в 1905 году он... Показать все
Бракосочетание
1926
Муж: Epp Jacob
Susanna was later married to a minister Jacob Epp. They moved to the village of Kornejewka in the Omsk region around 1928.
Смерть
25.01.1955
Корнеевка, Москаленский муниципальный район, Омская область