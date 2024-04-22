Дик (Dyck) Зузанна (Susanna) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик (Dyck) Зузанна (Susanna) Петровна

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Место рождения

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния

Дата рождения

26.10.1868 ст.

Дата смерти

25.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1868 ст.

Отец: Дик Пётр Яковлевич / Якобович / Jacob

Мать: Варкентин Елена Ароновна / Aron

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
1892 ст.

Муж: Дик Иван Борисович / Bernghard

Рождение ребёнка
16.05.1895 ст.

Сын: Дик Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дик Иван Борисович / Bernghard

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Иммиграция
Около 1907
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
One report indicates that they lived in Siberia in the Pavlodar Settlement, a Mennonite settlement started in 1906 consisting of 12 villages. * судя по GranDMA (места рождения детей), в 1905 году он... Показать все
Бракосочетание
1926

Муж: Epp Jacob

Susanna was later married to a minister Jacob Epp. They moved to the village of Kornejewka in the Omsk region around 1928.
Смерть
25.01.1955
Корнеевка, Москаленский муниципальный район, Омская область
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