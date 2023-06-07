Варкентин (Warkentin) Елена (Helena) Ароновна / Aron — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варкентин (Warkentin) Елена (Helena) Ароновна / Aron

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Место рождения

Крым

Дата рождения

01.09.1848 ст.

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крым
Крым как место рождения указан в записях Ирмы Петровны, но в GranDMA указано, что до Крымской войны (1852-1856 гг) меннониты не селились в Крыму.
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.

Дочь: Дик Зузанна Петровна

Отец ребёнка: Дик Пётр Яковлевич / Якобович / Jacob

Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Смерть
1927
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область
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