Варкентин (Warkentin) Елена (Helena) Ароновна / Aron
Место рожденияКрым
Дата рождения01.09.1848 ст.
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1848 ст.
Крым
Крым как место рождения указан в записях Ирмы Петровны, но в GranDMA указано, что до Крымской войны (1852-1856 гг) меннониты не селились в Крыму.
Рождение ребёнка
26.10.1868 ст.
Дочь: Дик Зузанна Петровна
Отец ребёнка: Дик Пётр Яковлевич / Якобович / Jacob
Акимовка, Перекопский уезд, Таврическая губерния
Смерть
1927
Ольгино, Успенский район, Павлодарская область