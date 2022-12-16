Дунов Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти02.05.1844 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Дунов Пётр Петрович
Мать: Дунова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Дунова Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дунов Клементий Михайлович
Мать ребёнка: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дунов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Дунова Анна
Смерть
02.05.1844 ст.
умер от чахотки