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Дунов Михаил Петрович

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

02.05.1844 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Дунов Пётр Петрович

Мать: Дунова Екатерина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Анна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дунов Илья Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дунова Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дунов Клементий Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дунов Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дунов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.05.1844 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от чахотки

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