Дунова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дунов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Дунова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Дунов Михаил Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дунов Клементий Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дунов Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Дунов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Дунов Михаил Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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