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Дунов Илья Михайлович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дунов Михаил Петрович

Мать: Дунова Анна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дунов Карп Ильич

Мать ребёнка: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Елисеева Мария Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Дунов Андрей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дунова Авдотья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1841
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
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