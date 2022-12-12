Дунов Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дунов Михаил Петрович
Мать: Дунова Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дунов Карп Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Елисеева Мария Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Дунов Андрей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дунова Авдотья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1841