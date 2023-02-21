Дунова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Дунов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Дунов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Дунов Николай Петрович

Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Дунова Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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