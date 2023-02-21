Дунова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дунова Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Дунов Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дунов Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно