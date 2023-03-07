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Дунов Николай Петрович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

13.08.1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Дунов Пётр Петрович

Мать: Дунова Екатерина

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дунов Гаврила Николаевич

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бодрова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Видина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дунов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дунов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дунова Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кирюхина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дунов Фёдот Николаевич

Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Татьяна Андреевна

Смерть
13.08.1855 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от горячки
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