Дунов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти13.08.1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Дунов Пётр Петрович
Мать: Дунова Екатерина
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бодрова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Видина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дунова Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кирюхина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дунова Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Татьяна Андреевна
Смерть
13.08.1855 ст.
умер от горячки