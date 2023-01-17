Дунова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1796 и 1800
Дата смерти06.02.1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Бодрова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Видина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дунова Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кирюхина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.1854 ст.
умерла от водянки