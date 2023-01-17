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Дунова Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1796 и 1800

Дата смерти

06.02.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дунов Гаврила Николаевич

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Бодрова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Видина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дунов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дунов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дунова Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кирюхина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Дунов Фёдот Николаевич

Отец ребёнка: Дунов Николай Петрович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунов Николай Петрович

Смерть
06.02.1854 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умерла от водянки
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