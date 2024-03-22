Бодрова (Дунова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дунов Николай Петрович
Мать: Дунова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1846 ст.
Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.
Дочь: Селезнёва Екатерина Аполлоновна
Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович
Рождение ребёнка
22.06.1861 ст.
Дочь: Карпухова Евфимия Аполлоновна
Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно