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Бодрова (Дунова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дунов Николай Петрович

Мать: Дунова Татьяна Андреевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1846 ст.

Сын: Бодров Семён Аполлонович

Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.

Дочь: Селезнёва Екатерина Аполлоновна

Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1861 ст.

Дочь: Карпухова Евфимия Аполлоновна

Отец ребёнка: Бодров Аполлон Егорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Аполлон Егорович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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