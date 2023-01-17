Бодров Аполлон Егорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти21.02.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1846 ст.
Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.
Дочь: Селезнёва Екатерина Аполлоновна
Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.1861 ст.
Дочь: Карпухова Евфимия Аполлоновна
Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1900 ст.
умер от маразма (старости)