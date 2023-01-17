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Бодров Аполлон Егорович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

21.02.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1846 ст.

Сын: Бодров Семён Аполлонович

Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1848 ст.

Дочь: Селезнёва Екатерина Аполлоновна

Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1861 ст.

Дочь: Карпухова Евфимия Аполлоновна

Мать ребёнка: Бодрова Татьяна Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Татьяна Николаевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.02.1900 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от маразма (старости)
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