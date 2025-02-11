Игушкин Семен Уч Пмв Иванович 16.04.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Семен Уч Пмв Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.04.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Игушкин Иван Сергеевич27.05.1853 г.р.
Мать
Игушкина (Зубарева) Варвара Федоровна29.11.1850 г.р.
Супруги
(Вирясова) Евфросиния Никитична1885 г.р.
Дети
Игушкин Иосиф25.10.1908 г.р.
(Игушкина) Анастасия Семеновна09.12.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888

Отец: Игушкин Иван Сергеевич

Мать: Игушкина (Зубарева) Варвара Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
09.11.1907

Жена: (Вирясова) Евфросиния Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.10.1908

Сын: Игушкин Иосиф

Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: (Игушкина) Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична

Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Игушкин (Ташкент) Иван Прокуратура Семенович

Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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