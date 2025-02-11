Игушкин Семен Уч Пмв Иванович
мужской, родился 16.04.1888, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИгушкин Иван Сергеевич27.05.1853 г.р.
МатьИгушкина (Зубарева) Варвара Федоровна29.11.1850 г.р.
Супруги
(Вирясова) Евфросиния Никитична1885 г.р.
Дети
Игушкин Иосиф25.10.1908 г.р.
(Игушкина) Анастасия Семеновна09.12.1914 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1888
Бракосочетание
09.11.1907
Рождение ребёнка
25.10.1908
Сын: Игушкин Иосиф
Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: (Игушкина) Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Игушкин (Ташкент) Иван Прокуратура Семенович
Мать ребёнка: (Вирясова) Евфросиния Никитична
Смерть
Неизвестно