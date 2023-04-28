(Вирясова) Евфросиния Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вирясова) Евфросиния Никитична

Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Вирясов Никита Егоров

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Игушкин Семен Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1908

Сын: Игушкин Иосиф

Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1918

Сын: Игушкин (ташкент) Иван Семенович

Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Ташкент ?, Узбекистан
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