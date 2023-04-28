(Вирясова) Евфросиния Никитична
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Вирясов Никита Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
25.10.1908
Сын: Игушкин Иосиф
Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1918
Сын: Игушкин (ташкент) Иван Семенович
Отец ребёнка: Игушкин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно
Ташкент ?, Узбекистан