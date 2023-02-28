Игушкин (Ташкент) Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин (Ташкент) Иван Семенович

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.07.1918

Дата смерти

После 1979

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918

Отец: Игушкин Семен Иванович

Мать: Евфросиния Никитична

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1979
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