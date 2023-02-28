Игушкин (Ташкент) Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения27.07.1918
Дата смертиПосле 1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1918
Отец: Игушкин Семен Иванович
Мать: Евфросиния Никитична
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1979