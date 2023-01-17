Игушкин Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти02.01.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
04.?.1871
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
29.09.1874
Сын: Игушкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
11.02.1877
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
11.08.1879
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
15.07.1881
Сын: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1885
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
16.04.1888
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Смерть
02.01.1909