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Игушкин Иван Сергеевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

02.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Игушкин Сергей Игнатиев

Мать: Игушкина Матрена Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1871

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
29.09.1874

Сын: Игушкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
11.02.1877

Сын: Игушкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1879

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
15.07.1881

Сын: Игушкин Св. О Бр. 27.08.1934 Владимир Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1885

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
16.04.1888

Сын: Игушкин Семен Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Смерть
02.01.1909
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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