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Ладыгин Иван Захарович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

25.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894

Отец: Ладыгин Захар Михайлович

Мать: Ладыгина Анастасия Ильинична

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 909 Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Гришина Мария Михайлова
Бракосочетание
12.10.1912

Жена: Ладыгина Ксения Антоновна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 Поручители: Ладыгин Григорий Иванович, Ладыгин Петр Иванович, Огарков АИ, Ладыгин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно
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