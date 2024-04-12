Ладыгин Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения25.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1894
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 909 Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Гришина Мария Михайлова
Бракосочетание
12.10.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 Поручители: Ладыгин Григорий Иванович, Ладыгин Петр Иванович, Огарков АИ, Ладыгин Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно