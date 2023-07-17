Ладыгин Захар Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смерти14.08.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 1878
Луковец, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Ново-Спасское за 1878 г. 1 января 1878 — 31 декабря 1878 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №286, стр. 71... Показать все
Бракосочетание
22.05.1878
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 301 (1878) с Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/05d5f479-3efd-4147-bd27-d738e685938b/61 Невеста: Давыдова Анастасия Ильина, 2... Показать все
Рождение ребёнка
29.01.1880
Дочь: (Ладыгина) Анна Захаровна
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
Фонд №173Опись №16Дело №375 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка за 1880 г. https://yandex.ru/archive/catalog/d630f4... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1884
Дочь: (Ладыгина) Домника Захаровна
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 509 (1884) - с Добринка, Александровка, Белозёрское, Казанка д Камардиной Восприемники: Ладыгин Василий Савельев и солдатка Ладыгина Евгения Ионова
Рождение ребёнка
14.07.1885
Сын: Ладыгин Владимир Захарович
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 543 (1885) - с Ново-Спасское, Александровка, Ново-Михайловка, Гавриловка Восприемники: Ладыгин Василий Савельев, Легостаева Екатерина Разумникова
Рождение ребёнка
24.02.1887
Дочь: (Ладыгина) Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 624 (1887) - с Дмитриевка, Новоспасское, Александровка, Гавриловка, Добринка. Восприемники: Ладыгин Илья Васильевич, Ладыгина Марфа Поликарпова
Место жительства
Около 1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664 https://... Показать все
Рождение ребёнка
19.09.1888
Дочь: (Ладыгина) Евфросинья Захаровна
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 77... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1890
Дочь: (Ладыгина) Мария Захаровна
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка Восприемники: Ладыгин Иван Григорьев, Филатова Пелагея Феодорова
Рождение ребёнка
25.03.1894
Мать ребёнка: Ладыгина (Давыдова) Анастасия Ильинична
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 909 Восприемники: Ладыгин Григорий Иванов, Гришина Мария Михайлова
Смерть
14.08.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964