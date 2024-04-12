Ладыгина (Огаркова) Ксения Антоновна
Место рождения
Дата рождения20.01.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 Восприемники: Можаров Исиф Михайлов, Ладыгина Анастасия Иосифова
Бракосочетание
12.10.1912
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 Поручители: Ладыгин Григорий Иванович, Ладыгин Петр Иванович, Огарков АИ, Ладыгин Иван Андреевич