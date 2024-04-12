Ладыгина (Огаркова) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Огаркова) Ксения Антоновна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

20.01.1896

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896

Отец: Огарков Антон Игнатьевич

Мать: Огаркова Марина Михайловна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 998 Восприемники: Можаров Исиф Михайлов, Ладыгина Анастасия Иосифова
Бракосочетание
12.10.1912

Муж: Ладыгин Иван Захарович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 Поручители: Ладыгин Григорий Иванович, Ладыгин Петр Иванович, Огарков АИ, Ладыгин Иван Андреевич
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