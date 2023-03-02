Богданов Павел Гаврилович
мужской, родился 1893
умер 1973
ОтецБогданов Гаврил Касильевич1869 г.р.
Мать(Богданова) Фёкла Николаевна1869 г.р.
Дети
Богданов Александр Павлович1916 г.р.
(Богданова) Надежда Павловна1919 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1916
Сын: Богданов Александр Павлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Богданова) Надежда Павловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: (Богданова-Дулова) Римма Павловна
Мать ребёнка: Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва