Богданов Павел Гаврилович 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданов Павел Гаврилович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 1893

умер 1973

Отец
Богданов Гаврил Касильевич1869 г.р.
Мать
(Богданова) Фёкла Николаевна1869 г.р.
Дети
Богданов Александр Павлович1916 г.р.
(Богданова) Надежда Павловна1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Богданов Гаврил Касильевич

Мать: (Богданова) Фёкла Николаевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Богданов Александр Павлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Богданова) Надежда Павловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1928

Сын: Богданов Олег Павлович

Мать ребёнка: Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: (Богданова-Дулова) Римма Павловна

Мать ребёнка: Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна

Смерть
1973

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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