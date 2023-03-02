Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна 10.01.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 10.01.1898, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1973

Мать
княгиня Дулова (Буковская) Мария Андреевна1873 г.р.
Отец
князь Дулов Георгий Николаевич04.07.1875 г.р.
Дети
Богданов Олег Павлович1928 г.р.
(Богданова-Дулова) Римма Павловна04.09.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1898

Отец: князь Дулов Георгий Николаевич

Мать: княгиня Дулова (Буковская) Мария Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Крещение
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1928

Сын: Богданов Олег Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: (Богданова-Дулова) Римма Павловна

Отец ребёнка: Богданов Павел Гаврилович

Смерть
1973

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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