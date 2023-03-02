Богданова (княгиня Дулова) Наталья Георгиевна
женский, родилась 10.01.1898, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1973
Матькнягиня Дулова (Буковская) Мария Андреевна1873 г.р.
Отецкнязь Дулов Георгий Николаевич04.07.1875 г.р.
Дети
Богданов Олег Павлович1928 г.р.
(Богданова-Дулова) Римма Павловна04.09.1929 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Крещение
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Богданов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: (Богданова-Дулова) Римма Павловна
Отец ребёнка: Богданов Павел Гаврилович
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва