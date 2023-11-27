Шепелев Иван Василиев
Место рожденияИркутская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Дочь: Бабкина Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Шепелева Устиния Трофимова
Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шепелева Устиния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно