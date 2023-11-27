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Шепелев Иван Василиев

Место рождения

Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.

Дочь: Бабкина Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Шепелева Устиния Трофимова

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Василий Иванович

Мать ребёнка: Шепелева Устиния Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Устиния Трофимова

Смерть
Неизвестно
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