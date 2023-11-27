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Шепелева Устиния Трофимова

Место рождения

Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутская область
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.

Дочь: Бабкина Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шепелев Иван Василиев

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шепелев Василий Иванович

Отец ребёнка: Шепелев Иван Василиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Иван Василиев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Иркутская область
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