Шепелева Устиния Трофимова
Место рожденияИркутская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Дочь: Бабкина Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шепелев Иван Василиев
Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шепелев Иван Василиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Иркутская область