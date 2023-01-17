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Ульяна Павлова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.01.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861

Отец: Павел Логинов

Мать: Ефросинья Ермолаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.10.1877

Муж: Жучков Никита Павлов

Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Жучков Георгий Никитин

Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.08.1888

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.06.1891

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1894

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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