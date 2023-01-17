Ульяна Павлова
Место рождения
Дата рождения02.01.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861
Отец: Павел Логинов
Мать: Ефросинья Ермолаева
Бракосочетание
23.10.1877
Муж: Жучков Никита Павлов
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов
Рождение ребёнка
13.08.1888
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов
Рождение ребёнка
10.06.1891
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов
Рождение ребёнка
29.12.1894
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Жучков Никита Павлов
Смерть
Неизвестно