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Павел Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

17.09.1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Ульяна Павлова

Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1863

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1865

Сын: Бузин Петр Павлов

Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ермолаева

Смерть
17.09.1871
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