Павел Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти17.09.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Ульяна Павлова
Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева
Рождение ребёнка
21.03.1863
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева
Рождение ребёнка
26.06.1865
Сын: Бузин Петр Павлов
Мать ребёнка: Ефросинья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ермолаева
Смерть
17.09.1871