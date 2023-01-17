Ефросинья Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Бузиных Ермолай Фомин
Мать: Анастасия Григорьева
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Логинов
Рождение ребёнка
21.03.1863
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Павел Логинов
Рождение ребёнка
26.06.1865
Сын: Бузин Петр Павлов
Отец ребёнка: Павел Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Логинов
Смерть
После 1917