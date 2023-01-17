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Ефросинья Ермолаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Бузиных Ермолай Фомин

Мать: Анастасия Григорьева

Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Логинов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.03.1863

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Павел Логинов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1865

Сын: Бузин Петр Павлов

Отец ребёнка: Павел Логинов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Логинов

Смерть
После 1917
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