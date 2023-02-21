Анастасия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти20.08.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефросинья Ермолаева
Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Пелагея Ермолаева
Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Ермолаева
Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1879
Причина смерти: От грыжи