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Анастасия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.08.1879

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефросинья Ермолаева

Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Пелагея Ермолаева

Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Ермолаева

Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бузиных Михаил Ермолаев

Отец ребёнка: Бузиных Ермолай Фомин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузиных Ермолай Фомин

Смерть
20.08.1879
Причина смерти: От грыжи
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