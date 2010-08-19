Носов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1929
Дата смерти19.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1929
Отец: Носов Василий Андреевич
Мать: Носова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Носова Зоя
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Носов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Носова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Зоя
Смерть
19.08.2010