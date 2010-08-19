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Носов Владимир Васильевич

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Место рождения

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.11.1929

Дата смерти

19.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1929

Отец: Носов Василий Андреевич

Мать: Носова Анна Ивановна

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носова Зоя

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Носов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Носова Зоя

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Зоя

Смерть
19.08.2010
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