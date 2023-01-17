Носова (Узлова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1932
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.1959
Сын: Носов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Носов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972