Носова (Узлова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Узлова) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1932

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Владимир Васильевич

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1959

Сын: Носов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Носов Владимир Васильевич

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Владимир Васильевич

Смерть
1972
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