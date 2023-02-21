Носов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1898

Отец: Носов Андрей

Мать: Носова Прасковья

Рождение ребёнка
25.07.1923

Сын: Носов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Носов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1929

Сын: Носов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Анна Ивановна

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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