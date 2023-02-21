Носов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1898
Отец: Носов Андрей
Мать: Носова Прасковья
Рождение ребёнка
25.07.1923
Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1929
Сын: Носов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Носова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно