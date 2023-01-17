Носова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1899

Дата смерти

19.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899

Отец: Липин Михаил

Мать: Липина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
25.07.1923

Сын: Носов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Носов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
18.11.1929

Сын: Носов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Василий Андреевич

Гагино, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.07.1985
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