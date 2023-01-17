Носова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1899
Дата смерти19.07.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899
Отец: Липин Михаил
Рождение ребёнка
25.07.1923
Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1929
Сын: Носов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Носов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1985