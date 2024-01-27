Кузьмина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Шуварина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
27.01.1930
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1932
Отец ребёнка: Кузьмин Иван
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Смерть
Около 1932