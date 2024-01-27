Кузьмина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Шуварина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Кузьмин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кузьмин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин Иван

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Смерть
Около 1932
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