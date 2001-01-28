Кузьмин Николай Иванович
Место рожденияКарай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Дата рождения27.01.1930
Дата смерти28.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930
Отец: Кузьмин Иван
Мать: Кузьмина Анна
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
01.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Нина Михайловна
Смерть
28.01.2001