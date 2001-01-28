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Кузьмин Николай Иванович

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Место рождения

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.

Дата рождения

27.01.1930

Дата смерти

28.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1930

Отец: Кузьмин Иван

Мать: Кузьмина Анна

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
01.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Нина Михайловна

Смерть
28.01.2001
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