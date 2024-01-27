Кузьмин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Шуварина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
27.01.1930
Мать ребёнка: Кузьмина Анна
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1932
Мать ребёнка: Кузьмина Анна
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Смерть
Около 1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ