Кузьмин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Шуварина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Кузьмин Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Кузьмин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Смерть
Около 1942
Причина смерти: Погиб в ВОВ
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