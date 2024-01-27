Шуварина (Кузьмина) Мария Ивановна
Место рожденияКарай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Кузьмин Иван
Мать: Кузьмина Анна
Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1950
Отец ребёнка: Шуварин Иван
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шуварин Иван
Смерть
Неизвестно