Шуварина (Кузьмина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуварина (Кузьмина) Мария Ивановна

Место рождения

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Кузьмин Иван

Мать: Кузьмина Анна

Карай-Салтыково — село в Инжавинском районе Тамбовской губернии России.
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Шуварин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шуварин Иван

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шуварин Иван

Смерть
Неизвестно
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