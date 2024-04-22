Соломония Петрова
Место рождения
Дата рождения27.06.1878 ст.
Дата смерти02.03.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.06.1878 ст.
Отец: Петр Макаров
Мать: Евдокия Захарова
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Крещение
30.06.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были того же сельца крестьянин Егор Иванов и крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым.
Смерть
02.03.1880 ст.
Причина смерти: от кашля
Похороны
04.03.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд