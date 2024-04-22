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Соломония Петрова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.06.1878 ст.

Дата смерти

02.03.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1878 ст.

Отец: Петр Макаров

Мать: Евдокия Захарова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Крещение
30.06.1878 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были того же сельца крестьянин Егор Иванов и крестьянская жена Анна Андреева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым.
Смерть
02.03.1880 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кашля
Похороны
04.03.1880 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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