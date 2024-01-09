Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853 ст.

Дата смерти

03.07.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.

Сын: Баранов Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.

Дочь: Соломония Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.09.1880 ст.

Сын: Роман Петров

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Петр Макаров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №15 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Макаров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
03.07.1901 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от головной боли
Похороны
05.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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