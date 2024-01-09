Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смерти03.07.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1875 ст.
Отец ребёнка: Петр Макаров
Рождение ребёнка
27.06.1878 ст.
Дочь: Соломония Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба православного вероисповедания
Рождение ребёнка
27.09.1880 ст.
Сын: Роман Петров
Отец ребёнка: Петр Макаров
Запись №24 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
26.09.1885 ст.
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петр Макаров
Запись №15 Сельца Хотебцова крестьянин Петр Макаров и законная жена его Евдокия Захарова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Макаров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.07.1901 ст.
Причина смерти: от головной боли
Похороны
05.07.1901 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд