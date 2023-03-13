Кравченковъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кравченко Матвей
Бракосочетание
09.01.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1905
Дочь: (Кравченкова) Федосья
Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: (Кравченкова) Екатерина
Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: (Кравченкова) Анна
Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: (Кравченкова) Наталья
Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: (Кравченкова) Александра
Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова