Кравченковъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченковъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кравченко Матвей

Мать: Кравченкова Прасковья Иванова

Бракосочетание
09.01.1904

Жена: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1905

Дочь: (Кравченкова) Федосья

Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: (Кравченкова) Екатерина

Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: (Кравченкова) Анна

Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: (Кравченкова) Наталья

Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: (Кравченкова) Александра

Мать ребёнка: Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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