Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1904

Муж: Кравченковъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1905

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Кравченковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1906

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кравченковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кравченковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кравченковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кравченковъ Николай

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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