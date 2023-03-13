Кравченкова (Коткова) Февронья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.01.1904
Муж: Кравченковъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1905
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кравченковъ Николай
Рождение ребёнка
13.11.1906
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кравченковъ Николай
Рождение ребёнка
20.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кравченковъ Николай
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кравченковъ Николай
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кравченковъ Николай