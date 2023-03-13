Кравченкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти26.12.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кравченковъ Николай
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
05.12.1894
Сын: Кравченко Николай
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Балакаръ
Рождение ребёнка
17.12.1895
Сын: Кравченко Игнатий
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1898
Сын: Кравченко Федосей
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Яковъ
Отец ребёнка: Кравченко Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравченко Матвей
Смерть
26.12.1898
Балакаръ
Причина смерти: Отъ горячки