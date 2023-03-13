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Кравченкова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

26.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кравченковъ Николай

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Рождение ребёнка
05.12.1894

Сын: Кравченко Николай

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Балакаръ
Рождение ребёнка
17.12.1895

Сын: Кравченко Игнатий

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1898

Сын: Кравченко Федосей

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Яковъ

Отец ребёнка: Кравченко Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Матвей

Смерть
26.12.1898
Балакаръ
Причина смерти: Отъ горячки
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