Кравченко Игнатий
Место рождения
Дата рождения17.12.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895
Отец: Кравченко Матвей
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кравченкова Марья
Бракосочетание
21.01.1915
Жена: Кравченко Марфа
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кравченко Марфа
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кравченинъ Василий
Мать ребёнка: Кравченко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченкова Марья