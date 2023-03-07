Кравченко Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Игнатий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1895

Отец: Кравченко Матвей

Мать: Кравченкова Прасковья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кравченкова Марья

Бракосочетание
21.01.1915

Жена: Кравченко Марфа

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кравченко Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кравченинъ Василий

Мать ребёнка: Кравченко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченкова Марья

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