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(Кравченина) Анна
(Кравченина) Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Кравченко Игнатий
1895 г.р.
Мать
Кравченкова Марья
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Кравченко Игнатий
Мать:
Кравченкова Марья
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