Кравченко Николай
Место рожденияБалакаръ
Дата рождения05.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1894
Отец: Кравченко Матвей
Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913
Жена: Кравченкова Пелагея
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1918
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Кравченкова Пелагея
Рождение ребёнка
13.12.1918
Сын: Кравченко Тимофей
Мать ребёнка: Кравченкова Пелагея