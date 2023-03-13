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Кравченко Николай

Место рождения

Балакаръ

Дата рождения

05.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1894

Отец: Кравченко Матвей

Мать: Кравченкова Прасковья Иванова

Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913

Жена: Кравченкова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1918

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Кравченкова Пелагея

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1918

Сын: Кравченко Тимофей

Мать ребёнка: Кравченкова Пелагея

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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