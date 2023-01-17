Морозова (Лявонова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти05.01.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Отец: Лявонов Андрей
Мать: Лявонова Евдокия
Место жительства
С 19.12.1910
Бракосочетание
С 1926
Рождение ребёнка
12.12.1930
Дочь: Федосова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.11.1934
Дочь: Радостнова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Рягузов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич
Место жительства
С 1948
Бракосочетание
Около 1963
Место жительства
Около 1963
Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1990
Смерть
05.01.1994