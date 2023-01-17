Морозова (Лявонова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Лявонова) Александра Андреевна

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Место рождения

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

05.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: Лявонов Андрей

Мать: Лявонова Евдокия

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 19.12.1910
Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
С 1926

Муж: Рягузов Василий Васильевич

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1930

Дочь: Федосова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.11.1934

Дочь: Радостнова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Рягузов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рягузов Василий Васильевич

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1948
Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1963

Муж: Морозов Иван Павлович

Место жительства
Около 1963
Липовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1990
Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Смерть
05.01.1994
Духовницкое, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
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