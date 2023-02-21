Лявонова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лявонова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905

Муж: Лявонов Андрей

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Рягузова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Лявонов Андрей

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1910

Дочь: Морозова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Лявонов Андрей

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Субботкина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лявонов Андрей

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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